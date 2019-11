नोटिस लेकर पहुंची पुलिस पर बदमाशों ने किया हमला, जान बचाने के लिए पहुंचा थानेदार

atteck on police in jaipur : जयपुर। लगता है कि जयपुर में बदमाशों के आगे पुलिस का इकबाल कमजोर पड़ता जा रहा है। मारपीट व लूट के मामले में नोटिस लेकर पहुंचे मौके पर पहुंचे पुलिस दल पर आरोपी व उसके परिजनों ने जानलेवा ( criminal atteck on police in jaipur )हमला कर दिया। हमले की सूचना पर थानाधिकारी अपने दल के साथ मौके पर पहुंचा और पुलिसकर्मियों को उनकी चंगुल से बचाया। पुलिस ने हमला करने वाले चार बदमाशों को अरेस्ट कर लिया है। मामला सांगानेर सदर थाना ( sanganer sadar thana )इलाके का है।



पुलिस के अनुसार हैडकांस्टेबल मुजफ्फर खान, कांस्टेबल राजेश व जगदीश को लेकर एक लूट व मारपीट के मामले में ( rajasthan news )नोटिस लेकर भाटावाला गांव निवासी आरोपी तीर्थराज के घर पहुंचा था। पुलिस को देखकर तीर्थराज व उसके परिजन बड़ी संख्या में जमा हो गए। यह देखकर हैडकांस्टेबल ने थाने की चेतक को भी मौके पर बुला लिया। चेतक के आते ही बदमाश व उसके परिजन पुलिसकर्मियों पर टूट पड़े। आरोपी व उसके परिजनों ने पुलिसकर्मियों के साथ जमकर मारपीट की और वर्दी फाड़ दी। ( Rajasthan Police )

चेतक पर तैनात कांस्टेबल बद्री को आरोपी तीर्थराज के परिजनों ने ( crime news )बंधक बना लिया और गला दबाकर उसे मारने का प्रयास किया। पुलिस की सूचना पर थानाधिकारी मय जाप्ते के मौके पर पहुंची और बंधक पुलिसकर्मियों को बदमाशों की चंगुल से छुड़वाया। बदमाशों ने चेतक का शीशा भी तोड़ दिया था। पुलिस ने ( jaipur police )आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला, मारपीट, राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवाया है।



थानाधिकारी हरिपालसिंह ने बताया कि तीर्थराज के खिलाफ उसके गांव के ही लोगों ने मारपीट व लूट का ( criminal )मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में हैडकांस्टेबल के साथ दो कांस्टेबल नोटिस लेकर गए थे। उनकी सूचना पर चेतक भी मौके पर गई थी चेतक पर बद्री व हैडकांस्टेबल हजारी भी तैनात था। तीर्थराज के खिलाफ मार्च माह में मामला दर्ज करवाया गया था तब से आरोपी फरार था। इस मामले में तीर्थराज, भागीरथ सिंह, रिंकूसिंह और बृजराजसिंह को अरेस्ट किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों ने चेतक में तोडफ़ोड़ भी की थी।