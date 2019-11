atteck on police : यहां की पुलिस पर भारी पडने लगे बदमाश , , इस माह में दूसरी बार पुलिस दल पर हमला

atteck on police in jaipur : जयपुर। राजधानी में एक बार फिर पुलिस पर हमला ( atteck on police ) हुआ है। इस माह में पुलिस पर हमले की यह दूसरी घटना है। पुलिस कंट्रोल रूम से झगड़े की सूचना पर विद्याधर नगर थाना ( vidhadhar nagar thana )पुलिस मौके पर गई थी। वहां पर झगड़ा कर रहे एक पक्ष ने पुलिस पर हमला कर एक जवान की वर्दी फाड़ दी। हमले में एक कांस्टेबल घायल भी हो गया। हमले की सूचना पर थाने से जाप्ता मौके पर पहुंचा और पुलिसकर्मियों को हमलावरों की चंगुल से बचा कर छह लोगों को अरेस्ट कर लिया। मामले को लेकर एएसआइ ने विद्याधर नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। ( rajasthan news )

गौरतलब है कि इसी माह में नोटिस लेकर आरोपी को पकडऩे गई सांगानेर सदर थाना पुलिस पर भी बदमाश व उसके परिजनों ने हमला कर दिया था । थानाधिकारी ने मौके पर पहुंच कर अपने दल को बचाया था। ( Rajasthan Police )

पुलिस के अनुसार एएसआइ महेंद्र ने मामला दर्ज करवाया कि कंट्रोल रूम से ( crime news )रात को सूचना मिली थी कि परशुराम सर्किल पर दो पक्षों में झगड़ा हो रहा है। इस पर महेंद्र, एएसआइ मदन लाल ,कांस्टेबल रजत कुमार व एक अन्य कांस्टेबल के साथ मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को समझाने लगा।

तो एक पक्ष में शामिल बजरंग लाल, मोहित, रोहित, पार्वती देवी व मनीषा ने पुलिस पर हमला कर दिया। कांस्टेबल रजत कुमार से जमकर मारपीट की और उसकी वर्दी फाड़ दी। पुलिस पर हमले की सूचना पर थाने से ( jaipur police jaipur crime )दल पहुंचा और साथियों पुलिसकर्मियों को बचाया। इस मामले में आरोपी बजरंग लाल, पत्नी पार्वती, बेटे रोहित व मोहित व बेटी मनीषा के साथ दूसरे पक्ष के दो लोगों को अरेस्ट किया गया है। ( jaipur police commissonrate )

एएसआइ महेंद्र ने बताया कि घटना रात करीब दस बजे की है। दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर आपस में ही झगड़ा चल रहा था। आरोपियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा, मारपीट व अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवाया गया है। रात को शांति भंग में सभी को अरेस्ट किया गया था।