सड़क पर डाली बजरी उठाने से रोका तो माफिया ने किया पुलिस पर हमला, दो पुलिसकर्मी घायल

atteck on police in jaipur : जयपुर। शहर में बजरी माफिया ( Illegal gravel mining )के हौसलें बुलंदी पर है। सड़क पर डाली गई बजरी उठाने को लेकर बजरी माफिया का दुकानदार से झगड़ा हो गया। झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस दल पर बजरी माफिया ने हमला ( atteck on police )कर दिया। हमले में दो पुलिसकर्मियों को चोंटे आई है। पुलिस दल पर हमले की सूचना पर थाने से जाप्ता मौके पर पहुंचा। इसके बाद वहां पर मौजूद तीन बदमाशों को दबोच लिया। घटना बगरू थाना ( Bagru Thana ) इलाके की है। घटना के सम्बंध में हैडकांस्टेबल मनोहर लाल ने मामला दर्ज करवाया है। ( Rajasthan Police )

पुलिस के अनुसार नंदलालपुरा में शाम को झगड़े की सूचना मिली थी इस पर चेतक पर तैनात हैडकांस्टेबल मनोहर लाल, चालक महेंद्र व कांस्टेबल मुकेश व एक अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। वहां पर एक होटल संचालक से मारपीट कर रहे लोगों ने पुलिस दल पर हमला कर दिया। लाठी—भाटा से किए हमले में चालक महेंद्र व कांस्टेबल मुकेश घायल हो गए। पुलिस दल पर हमले की सूचना पर थाने से अतिरिक्त जाप्ता मौके पर पहुंचा और हमलावरों में से तीन बदमाशों को दबोच लिया, जबकि अन्य लोग भागने में सफल रहे। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश कर रही है। ( rajasthan news )



जांच अधिकारी एसआइ विनोद ने बताया कि किसी ने होटल के बाहर बजरी खाली कर दी थी । कुछ लोग वापस बजरी को उठा रहे थे होटल संचालक ने उन्हें टोक दिया। इस पर बजरी उठा रहे लोगों की होटल संचालक से झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद बदमाश वहां से चले गए । शाम को बदमाश अपने कुछ और साथियों के साथ वापस आए और होटल संचालक पर हमला कर दिया। इस हमले में कानाराम व अन्य लोगों को चोट आई थी। झगड़े की सूचना पर पुलिस दल पहुंचा तो बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। हमलवारों में बाबू लाल, छोटूराम व अन्य लोग शामिल है। हमला करने के मामले में मनोज व दो अन्य लोगों को पकड़ लिया गया , जबकि अन्य बदमाशों की तलाश जारी है। बदमाशों की संख्या आधा दर्जन से अधिक है।