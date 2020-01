दंबगों ने यहां पर सरपंच प्रत्याशी व उसके समर्थकों पर किया हमला

atteck on sarpanch candidate : जयपुर। पहले चरण के पंचायत चुनाव ( pancayat election )शांतिपूर्ण संपन्न हुए। लेकिन परिणाम आने के बाद अब जिलों मे अलग अलग हिंसा की घटनाओं की खबर सामने आने लगी हैं। चौखी ढाणी के पास राधाविहार कॉलोनी में प्रचार के लिए पहुंचे सरपंच प्रत्याशी व उसके समर्थकों पर अज्ञात लोगो ने ( atteck on sarpanch candidate )हमला कर दिया। इससे सरपंच प्रत्याशी व उसके समर्थकों को चोट आई। हमलावरों ने उनके वाहनों के भी शीशे तोड़ दिए। पीडि़त ने इस सम्बंध में सांगानेर सदर थाने में ( atteck on sarpanch candidate )मामला दर्ज करवाया है।आज फिर से सुबह धौलपुर में फायरिंग हुई है। जहां पर पर पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ता लगाकर स्थिति को संभाल लिया। जिसके बाद आज सुबह से ही पुलिस के आलाधिकारी और अन्य पुलिसकर्मी मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पुलिस पहरे में शांति बरकरार हैं। पुलिस के अनुसार प्रदेश के धौलपुर बांसवाड़ा,चित्तोड़गढ़,प्रतापगढ़,करौली,डूंगरपुर और भरतपुर जिलें से हिंसा की खबर आई हैं। धौलपुर पंचायत समिति की मड़आ भाऊ ग्राम पंचायत के गांव जगरिया पुरा में जीते हुए प्रत्याशी की ओर से हारे हुए प्रत्याशी को उलाहना देने पर हुई कहासुनी के बाद हारने वाले पक्ष ने फायरिंग कर दी। जिससे तीन लोगों के गोली लगने से वह गंभीर रुप से घायल हो गए। ( rajasthan news )

पुलिस के अनुसार रामपुरा उर्फ कंवरपुरा निवासी संजय सरपंच का चुनाव लड़ रहा है। वह अपने समर्थकों के साथ चौखी ढाणी के पास स्थित राधा विहार कॉलोनी में गया था वहां पर जमा तीस-चालीस लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में सरपंच व उसके समर्थकों को चोट आई। हमला किए जाने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची तो हमलावर वहां से भाग छूटे । पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए है। तनाव को देखते हुए पुलिस के कुछ जवान भी वहां पर तैनात किए गए है। ( rajasthan police )

जांच अधिकारी हैडकांस्टेबल मुजफ्फर ने बताया कि हमलवरों की पहचान के लिए घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। हमले के पीछे पुरानी रंजिश हो सकती है। पीडि़त ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।