जयपुर में देर रात तीसरी बार यातायात पुलिस पर कार चढ़ाने का प्रयास

Attempt to car hit on Traffic police in jaipur : जयपुर। राजधानी जयपुर में एक बार फिर यातायात पुलिस पर कार चढ़ाने का ( car hit traffic police) प्रयास किया गया। चालक बेरिकेट्स को तोड़कर कार लेकर भाग निकला। जवाहर सर्किल पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी है। फिलहाल वह पुलिस की पकड़ से दूर है।

इससे पहले जेएलएन मार्ग ( jln marg jaipur )स्थित एसएल कट पर नशे में धुत डॉक्टर ने पहले एक ऑटो को टक्कर मारी , फिर नाकाबंदी में खड़ी कार को टक्कर मारते हुए वहां पर खड़े तीन पुलिस कर्मियों को चपेट में ले लिया था। हादसे में ऑटो सवार सहित तीन लोगों सहित छह लोग घायल हो गए थे।

इसके अलावा सीकर रोड पर मुरलीपुरा थाना इलाके में भी चालक ने बीआरटीएस कोरीडोर में एक पुलिसकर्मी पर कार चढ़ाने का प्रयास किया था। खास बात यह है कि शहर यातायात ( traffic police jaipur )पुलिस देर रात शराबी वाहन चालकाें के खिलाफ कार्रवार्इ कर रही है। यहीं वजह कि इस माह में पुलिस पर कार चढाने के तीन मामले सामने आ चुके है। ( rajasthan news )

पुलिस के अनुसार यातायात पूर्व में तैनात एएसआइ विजय शंकर ने मामला दर्ज करवाया कि वह हैडकांस्टेबल सोमदेव, महावीर, कांस्टेबल पकंज, नरेश, छोटेलाल , सुभाष , कविता और बंशी देवी के साथ जवाहर सर्किल पर रामदास अग्रवाल मार्ग पर प्रेम निकेतन कट के पास नाकाबंदी कर रहे थे।

इसी दौरान एक टैक्सी नम्बरों की कार आई। उसे रूकने का इशारा किया तो चालक ने अपनी स्पीड़ बढ़ा दी। किसी तरह पुलिसकर्मियों ने भाग कर अपनी जान बचाई। चालक कार से बेरिकेट्स को तोड़ते हुए ( hit and run )आगे निकल गया। कार टोंक नम्बरों की थी।( Rajasthan Police )

जांच अधिकारी एएसआइ जगदीश ने बताया कि कार के नम्बरों के आधार पर उसके मालिक व चालक का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल वह पकड़ में नहीं आया है। घटना २३ नवम्बर की रात की है। चालक के खिलाफ दर्ज मामले के तहत उसके खिलाफ पकड़ में आने पर कार्रवाई की जाएगी।

