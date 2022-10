सावधान! लौट रहा है कोरोना, WHO और यूरोपीय ECDC ने दी चेतावनी, भारत में बढ़ रहे संक्रमण के नए मामले

अ + अ - जयपुरPublished: Oct 21, 2022 11:45:16 am

भारत देश में भी 2 हजार पार हुए रोजाना मिलने वाले कोरोना के नए केस

अभी कोरोना के वर्तमान में 25,037 एक्टिव केस

