Australia fires : ऑस्ट्रेलिया में लगी आग के धुएं से उड़ानें प्रभावित

Australia fires : ऑस्ट्रेलियाई जंगल में लगी आग से उठ रहे धुएं की वजह से मेलबर्न हवाई अड्डे पर 50 घरेलू उड़ानें बुधवार को बाधित हो गईं। धुएं के कारण दृश्यता कम होने से उड़ान के लिए परिस्थिति खतरनाक हो गई है। The bushfires ravaging Australia are a clear sign of what is to come around the world if temperatures are allowed to rise to dangerous levels, according to scientists.