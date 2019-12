Australia fires : ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में फिर आग

Australia fires : ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणपूर्व क्षेत्र के जंगलों में लगी भीषण आग से मंगलवार को दो और लोगों के मरने की पुष्टि की गई। अन्य कई लोग लापता हैं। Two people caught in bushfires in Australia's southeast have been found dead, authorities said on Tuesday, as huge fire fronts cause widespread devastation and forced thousands of holidaymakers to flee to beaches to escape the flames.