Australia Forest Fire : ऑस्ट्रेलिया : जंगल में आग से मृतकों की संख्या 29 हुई

Australia Forest Fire : ऑस्ट्रेलिया में जंगल में लगी आग की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। इसमें एक 84 वर्षीय बुजुर्ग भी शामिल हैं, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। Heat waves and drought have fueled bigger and more frequent fires in parts of Australia, so far this season torching some 40,000 square miles (104,000 square kilometers), an area about as big as Ohio.