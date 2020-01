Australia Forest Fire : जंगलों में आग से ऑकलैंड का आसमान लाल

Australia Forest Fire :ऑस्ट्रेलिया में जंगली आग लगने से उससे उठे धुएं से पड़ोसी देश न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर नारंगी रंग की चादर में ढक गया है। न्यूजीलैंड के मौसम विज्ञान सेवा मेटसर्विस ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि पछुआ हवाओं का उच्च स्तर धुएं को तासमान सागर से होते हुए न्यूजीलैंड की तरफ ला रहा है। Australia’s bushfire crisis started much earlier than normal in August 2019, with thousands of fires in Queensland and New South Wales.