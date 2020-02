'Bada Business' ने आयोजित किया Entrepreneurship का सबसे बड़ा सम्मेलन

जयपुर/नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में 11 से 13 फरवरी को 'Bada Business' ने Entrepreneurship का सबसे बड़ा सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में पूरे देश से लगभग 3000 से ज्यादा एसएमई ने हिस्सा लिया।



ऐसा पहली बार हुआ जब एक मंच पर भारत के बड़े-बड़े बिजनेस लीडर्स को डॉ. विवेक बिंद्रा द्वारा शुरु की गई पहल -Everything About Entrepreneurship- के माध्यम से एक ही छत के नीचे देखने और सुनने का मौका प्राप्त हुआ है। यह कार्यक्रम Bada Business Pvt. Ltd ( डॉ. विवेक बिंद्रा द्वारा शुरु किया गया एक स्टार्ट अप है ) की ओर से आयोजित कराया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नए उद्यमियों को जागरूक करना और बिजनेस में कड़ी मेहनत कर रहे कारोबारियों की ज्वलंत समस्याओं को समाधान करना है।

इस सम्मेलन में संजीव बजाज (वाइस चेयरमैन और एमडी बजाज कैपिटल), आर.एस सोढ़ी (एमडी-अमूल), आचार्य बालकृष्ण ( सह-संस्थापक-पतंजलि), डॉ विवेक बिंद्रा, (संस्थापक और सीईओ Bada Business) आदि जैसे प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट दिग्गज उपस्थित थे। सभी दिग्गजों ने अपने सभी अनुभवों और चुनौतियों को साझा किया जिनका वह अपनी इंडस्ट्री में सामना करते हैं।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. विवेक बिंद्रा ने कहा कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिभागियों के दृष्टिकोण में निरंतर प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि Entrepreneurship केवल एक प्रकार का विजन है, जिसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमें खुशी मिलती है।

पंतजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक आचार्य बालकृष्ण ने सम्मलेन में बोलते हुए कहा कि दूसरों की गलती देखने के बजाय हमें खुद पर यह गौर करने की जरूरत है कि हम देश और लोगों के लिए क्या कर रहे है। दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए अधिक उत्पादक होना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसके अलावा आपको इस तरह से काम करने की जरूरत है कि लोग आपसे और आपके काम से जुड़ना पसंद करें।