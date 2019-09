अलवर के बाद अब जयपुर में एक बदमाश ने उड़ाए पुलिस के होश, पुलिस में मची भागमभाग

The crook ran away from police custody : जयपुर। लगता है कि अलवर के बहरोड थाने पर हमला कर बदमाश को छुड़ाकर ले जाने के मामले से पुलिस ने सबक नहीं लिया है। मोबाइल चुराने ( mobile chor )के मामले में स्थानीय लोगों ने एक बदमाश को पकड़कर करधनी पुलिस ( kardhani police ) को सौंपा था, लेकिन मेडिकल करवाने के दौरान वह पुलिस को चकमा ( crook ran away from police custody ) देकर भाग निकला। इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। फिलहाल पुलिस २४ घंटे गुजरने के बाद भी फरार बदमाश का सुराग नहीं लगा पाई है। पुलिस ( jaipur police )की तीन टीमें बदमाश की तलाश में जुटी है। पुलिस अभी तक बहराेड से फरार पपला काे नहीं ढूढ पार्इ है। पुलिस ने पपला (papla gurjar gang ) के कर्इ साथियाें काे दबाेच लिया है। पपला व उसके साथियाें की तलाश में एसआेजी, एटीएस ,(SOG& ATS ) हरियाणा ( hariyana police )व राजस्थान पुलिस ( rajasthan police )जुटी है। मामला सामने के बाद से पुलिस में खलबली मची है।

पुलिस के अनुसार सरना डूंगर में एक ढाबे से मोबाइल चोरी करते स्थानीय लोगों ने यूपी निवासी श्यामवीर सिंह को कल सुबह पकड़ा था। दोपहर में पुलिस उसका मेडिकल करवाने के लिए कांवटिया अस्पताल लेकर गई थी जहां पर वह पेशाब करने का बहाना कर पुलिस को चकमा देकर भाग निकला।

थानाधिकारी मोहम्मद इस्लाम खान ने बताया कि श्यामवीर की सरगर्मी से तलाश जारी है। फिलहाल वह पकड़ में नहीं आया है। उसे मोबाइल चोरी करते लोगों ने पकड़ा था। जांच के बाद इस मामले में दोषी पाए जाने पर कांस्टेबल राकेश व बलवीर के खिलाफ कार्रवाई ( Action against constable )की जाएगी। फरार आरोपी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है। श्यामवीर को भादसं की धारा १५१ व १०९ में पकड़ा था। श्यामवीर एक फैक्ट्री में काम करता है। रात को उसकी लोकेशन विश्वकर्मा की आई थी। वहां पर पुलिस गई थी लेकिन वह नहीं मिला।