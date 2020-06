जमानत पर चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी से पहले जमानत निरस्त करवाना जरुरी

(ADJ No. 3 )एडीजे कोर्ट नंबर 3 (Jaipur Metropolitan) जयपुर महानगर ने कहा है कि (Released On Bail)जमानत पर चल रहे (accused) आरोपी को (re-investigation) पुन:अनुसंधान में (Non bailable) गैर-जमानती (crime) अपराध का (accused) दोषी पाया जाने पर उसे (arrest) गिरफ्तार करने से पहले उसकी (Bail cancellation) जमानत निरस्त करवाना जरुरी है।