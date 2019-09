सरकारी विभागों में 30 सितंबर से तबादलों पर रोक, राज्य सरकार ने जारी किए आदेश, पूरे राजस्थान में होंगे लागू

Ban on Transfers in Rajasthan : राजस्थान में तबादलों पर रोक ( Transfer Ban in Rajasthan ) की घोषणा हो गई है। सरकारी विभागों में अब 30 सितंबर तक ही तबादले हो सकेंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग ( Administrative Reforms Department ) की ओर से मंगलवार को जारी आदेश में 30 September के बाद अधिकारी, कर्मचारियों के Transfers पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा कर दी गई है।