बाड़मेर पांडाल हादसे पर उप नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ का बयान, बोले प्रशासनिक लापरवाही आई सामने

जयपुर/ जोधपुर। विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ( Leader Of Opposition Rajendra Rathore ) और संगठन महामंत्री सतीश पूनिया ने बाड़मेर के जसोल में श्रीराम कथा ( ram katha in balotra ) के आयोजन के दौरान हुए हादसे ( Barmer Collapse Pandal ) में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जसोल हादसे में तथ्यात्मक जानकारी जुटाई है। रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि घटना में प्रशासनिक लापरवाही हुई है। जिसकी जांच करने के बाद दोषियों पर कारवाई होनी चाहिए। आपराधिक लापरवाही भी अगर सामने आती है, तो मामला भी दर्ज होना चाहिए।

मेहरानगढ़ दुखांतिका ( mehrangarh hadsa ) के बाद जारी हुई एडवाइजरी

राठौड़ ने कहा कि जोधपुर की मेहरानगढ़ दुखांतिका के बाद एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि राजस्थान में जहां कहीं भी धार्मिक आयोजन या मेले का आयोजन हो रहा है। वहां प्रशासन की पूर्व अनुमति और प्रशासन का निरीक्षण अनिवार्य है। इस पूरी कथा के लिए जिले में जगह जगह पोस्टर और बैनर्स लगाए गए थे। प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद उन्होंने एक बार भी यहां निरीक्षण करना उचित नहीं समझा। इसमें प्रशासनिक तौर पर घोर लापरवाही सामने आई है।

घटनास्थल का किया दौरा

भारतीय जनता पार्टी ने उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और संगठन महामंत्री सतीश पूनिया को घटनास्थल का दौरा करने भेजा था। राठौड़ और पूनिया ने मौके पर जाकर जायजा लिया। अंत्येष्टि कार्यक्रम में भी शरीक हुए। निजी व सरकारी अस्पतालों में भर्ती घायलों से भी मिले। राठौड़ का कहना था कि घटना बड़ी दर्दनाक है। इसे प्रकृति का प्रकोप भी कहा जा सकता है कि अचानक तूफान आया और ये हादसा हुआ। लेकिन इसमें प्रशासन की भी घोर लापरवाही सामने आई है।

कांस्टेबलों ने अच्छा काम किया

राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में बताया कि घटनास्थल पर मौजूद दो कांस्टेबलों ने काफी अच्छा काम किया। उन्होंने तत्काल बिजली के तार काटे, जिससे हादसे में क्षति को कम करने में मदद मिली।

गौरतलब है कि बाड़मेर जिले के बालोतरा में जसोल में मुरलीधर महाराज की ओर से श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा था। रविवार शाम करीब 4.30 बजे तूफान के कारण बिजली के तार पांडाल में उलझ गए। तेज तूफान से पांडाल गिर गया और बिजली की चपेट में आने से अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। सभी घायलों का निजी व सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाया जा रहा है। कुछ गंभीर घायलों को जोधपुर एम्स भी लाया गया है।

Collapse of a ‘Pandaal’ in Rajasthan’s Barmer is unfortunate. My thoughts are with the bereaved families and I wish the injured a quick recovery: PM @narendramodi