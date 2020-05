वकीलो की सहायता के लिए बार कौंसिल ने भी स्वीकृत किए दो करोड रुपए

वकीलो की सहायता के लिए राजस्थान बार कौंसिल ने भी स्वीकृत किए दो करोड रुपए

(Corona Lock Down)कोरोना लॉक डाउन के कारण (Financial Distress) आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे (Advoctes) वकीलों की (Financila Help) आर्थिक सहायता के लिए (BCR) बार कौंसिल आॅफ राजस्थान ने अपने फंड से (Two Crore) दो करोड रुपए स्वीकृत किए हैं।