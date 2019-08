सावधान ! बारिश के मौसम में छोटी सी लापरवाही पड़ सकती है भारी, जा सकती है जान

जयपुर।

बारिश के मौसम में लोग कई तरह के हादसों के शिकार हो जाते हैं। कभी खुद की लापरवाही के कारण तो कभी प्राकृतिक कारणों से वे असमय ही मौत के आगोश में चले जाते हैं। आपकी छोटी सी असावधानी जान जाने का कारण बन सकती है।

बारिश के मौसम में अक्सर हादसों की संख्या बढ़ जाती है। कभी डूबने से तो कहीं करंट से लोगों की मौत हो जाती है। दूसरे मौसमों की तुलना में बारिश के मौसम में ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। बरसात में एक लापरवाही जान जाने का कारण तक बन सकती है। बारिश के सीजन में अगर आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो इन छोटी-छोटी सावधानियों को बरत कर आप बड़े हादसे को टाल सकते हैं।

ना बनें खतरों के खिलाड़ी

बारिश के दौरान लोग पार्टी, पिकनिक करने के लिए झरनों, नदी-तालाब जैसी जगह पर जाते हैं। कई बार किसी डेम पर चले जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है सेल्फी लेने का दौर। यंगस्टर्स कई बार तेज बहाव के बीच में या पास में जाकर सेल्फी लेने लगते हैं। उनका ये कदम तब गलत साबित हो जाता है, जब वे खुद या उनका कोई साथी हादसे का शिकार हो जाता है। बारिश के दौरान ऐसी जगह पर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। यहां के पत्थर बारिश के समय में ज्यादा चिकने हो जाते हैं, जिससे फिसलने का डर बना रहता है। इसलिए सेल्फी के चक्कर में डेयरडेविल्स ना बनें और इनसे दूर ही रहें।

बह ना जाए जिंदगी

बारिश के दौरान आम तौर छोटी पुलिया और नालों पर से बह रहे पानी के ऊपर से लोग अपने वाहनों को ले जाते हैं। इन पुलियाओं और नालों के ऊपर से बह रहे पानी को तब क्रॉस ना करें, जब या तो तेज बारिश हो रही हो या बहाव तेज हो। खास तौर पर दोपहिया वाहन इन तेज बहाव से लेकर ना गुजरें। ऐसा करने से भले ही आपको गंतव्य पर जाने के लिए लंबा रास्ता लेना पड़ सकता है। लेकिन आपकी जान को किसी प्रकार का खतरा नहीं रहेगा। कई बार लोग जल्दबाजी करते हुए तेज बहाव के बीच से अपनी बाइक को निकालने की कोशिश करते हैं...बहाव के तेज होने के कारण उनकी बाइक डिस-बैलेंस हो जाती है और उनकी जान भी चली जाती है। इसलिए ऐसे बहाव में ना जाएं और ना ही किसी को जाने दें।

हाइ स्पीड ना बन जाए जानलेवा

बारिश के दौरान अधिकांश सड़क हादसे लो-विजिबिलिटी के कारण होते हैं। इसलिए बारिश में वाहन चलाते समय वाहन तेज गति से ना चलाएं। धीमी गति से वाहन चलाने के कारण ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके आस-पास के लोगों की जान भी बच सकती है।

करंट से ना करें छेड़छाड़

बरसात के दौरान बिजली के तारों के साथ ही कई बार खंभों से भी करंट प्रवाहित होने लगता है। इसलिए घर के आस-पास या सड़क पर पैदल चलते समय बिजली के खंभों से दूरी बनाकर चलें। बारिश के समय में कई बिजली के खंभे अपने आस-पास के एरिया में करंट प्रवाहित कर रहे होते हैं। साथ ही कई बार तेज बारिश के कारण ये खंभे गिर भी जाते हैं और इनके तारों में बिजली की सप्लाई चालू होती है। इन बिजली के खंभों से दूरी बनाकर हादसे का शिकार होने से बचा जा सकता है।