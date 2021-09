स्कूलों की सूरत संवारने के राजधानी के भामाशाह पीछे

जयपुर, 7 सितंबर।

प्रदेश के स्कूलों की सूरत संवारने के लिए प्रदेश के भामाशाह आगे आ रहे हैं। अगस्त में ज्ञान संकल्प पोर्टल के डोनेट टू स्कूल योजना (Donate to School Scheme of Gyan Sankalp Portal) के तहत प्रदेश के सभी जिलों में भामाशाहों ने कुल मिलाकर 88 लाख 24 हजार 542 रुपए का दान दिया है। जो जुलाई की तुलना में अधिक है। जुलाई में भामाशाहों ने 65 लाख 43 हजार 451 रुपए का दान किया था। लेकिन राजधानी जयपुर लगातार डोनेट टू स्कूल(Donate to School) में पिछड़ रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी कर गई अगस्त की रैंकिंग में जयपुर जिला 22वें नंबर पर है जबकि जुलाई में जयपुर 18वें नंबर पर था। रैकिंग में पहले नंबर पर चूरू है। चूरू में 129 ट्रंाजेक्शन के माध्यम से भामाशाहों ने स्कूलों के विकास के लिए 2701261 रुपए दान किए हैं। नागौर के भामाशाहों ने 330 ट्रंाजेक्शन के जरिए 1638732 रुपए दान दिए हैं जो दूसरे स्थान पर है। वहीं तीसरे स्थान पर अगस्त में सीकर रहा है यहां दानदाताओं ने 123 ट्रंाजेक्शन के जरिए 528010 रुपए दान किए हैं।

राजधानी जयपुर रैंकिंग में 22वें स्थान पर रहा। यहां 70 ट्रांजेक्शन के जरिए भामाशाहों से 68802 रुपए ही दान किए हैंजो जुलाई से भी कम है।

रैकिंग रकम और ट्रांजेक्शन के हिसाब से

गौरतलब है कि जिलों की रैकिंग रकम और ट्रांजेक्शन के हिसाब से जारी की जाती है। इसमें

इसे करौली जिला आखिरी स्थान पर है। यहां 13 ट्रांजेक्शन के माध्यम से मात्र 1050 रुपए की भामाशाहों से मिली है।

टोंक, भरतपुर,सिरोही भी ऐसे ही जिले हैं जिनकी रकम का आंकड़ा चार अंकों की संख्या को पार नहीं कर पाया है। टोंक30वेंस्थान पर, भरतपुर 31वें, सिरोही 32वें स्थान पर रहे हैं।

बीकानेर,जैसलमेर, बारां, जयपुर, राजसमंद, दौसा, जोधपुर, झालावाड़, जालौर, धौलपुर और सवाई माधोपुर में दानदाताओं से मिलने वाली 1 लाख रुपए की राशि को पार नहीं कर पाई है।

यह है डोनेट टू स्कूल योजना

ज्ञान संकल्प पोर्टल में डोनेट टू स्कूल योजना के जरिए दानदाता देश में कहीं से भी स्कूल की सुविधाओं के लिए दान करते है। योजना की शुरुआत 6 अगस्त 2017 से हुई थी। योजना में दान करने वालों को टैक्स में भी छूट मिलती है। अगर भामाशाह राशि के स्थान पर विकास कार्य करवाना चाहे तो इसकी सुविधा भी इस योजना में है। एसडीएमसी के खाते में रकम जमा हो जाती है फिर स्कूल की विकास प्रबंध समिति उससे विकास कार्य करती है। ज्ञान संकल्प पोर्टल की मदद से भारत का कोई भी नागरिक ऑनलाइन सरकारी स्कूलों को दान दे सकता है।

जिला.......हस्तांतरण ......... राशि (रुपए में)

चूरू ........129 ........2701261

नागौर........330....... 1638732

सीकर ......123....... 528010

हनुमानगढ़...34....... 469570

बांसवाड़ा....328........ 327067

पाली..........262...... 293304

अजमेर .....549.........279849

चित्तौड़.........133...... 264848

झुंझुनू.............86 ... 257281

प्रतापगढ़........449 .... 241258

भीलवाड़ा........728 .... 188571

अलवर..........324 .... 173176

बाड़मेर .........123...... 146587

डूंगरपुर............102.... 135794

उदयपुर............193.. .... 129602

कोटा ............110 .... 125827

श्रीगंगानगर..........74 .... 117271

बूंदी...............661..... 107198

बीकानेर............74...... 97031

जैसलमेर.........399........ 94345

बारां.............6....... 75000

जयपुर ..........70......... 68802

राजसमंद.........89....... 68721

दौसा .............172... 67747

जोधपुर............49.... 56860

झालावाड़..........161...... 48611

जालौर ............139.... 46479

धौलपुर..............29.. 42560

सवाई माधोपुर.....12....... 21000

टोंक .............12... 6950

भरतपुर............8.... 2780

सिरोही ..........5...... 1400

करौली .........13....... 1050

कुल राशि.........5974....... 8824542