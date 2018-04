जयपुर।

अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) एक्ट में दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरोध में भारत बंद के आह्वान पर राजस्थान में भी बंद का असर देखा गया। दलित संगठनों के कार्यकर्ता सुबह से ही नीली झंडियां लेकर सड़कों पर उतर गए और दुकानें बंद कराई। इन कार्यकर्ताओं ने शहर में बसों का आवागमन भी ठप कर दिया।

जयपुर शहर के ज्यादातर हिस्सों में बंद का असर देखा गया। टोंक रोड़ पर रेलवे फाटक पर कार्यकर्ता जमा हो गए तथा रेल आने पर उसके ऊपर चढ़ गए जिससे काफी समय तक जयपुर दिल्ली मार्ग अवरुद्ध रहा। दुकानें बंद कराने को लेकर भी व्यापारियों के साथ दलित कार्यकर्ताओं की झड़पें हुई।

खैरथल और घाटला रेलवे स्टेशन पर डबल डेकर और शताब्दी ट्रेन को रोक दिया गया और अन्य ट्रेन को रोक कर प्रदर्शन किया गया। खैरथल में डबल डेकर एवं शताब्दी ट्रेन पर पथराव कर शीशे फोडऩे के समाचार भी है। बंद को लेकर जाम में फंसे वाहनों से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने पुलिस पर बंद समर्थकों का साथ देने का आरोप लगाया है। अलवर शहर के होप सर्कस पर बंद समर्थकों और व्यापारियों में नोकझोक हो गई जिससे हालात तनाव पूर्ण हो गए।

#BharatBandh over SC/ST protection act: Protesters stop a train in Jaipur #Rajasthan

जयपुर के अलावा अन्य शहरों में भी बंद का असर देखा गया। अलवर में व्यापारी बंद का विरोध कर रहे हैं, समर्थन करने वाले संगठनों के लोग बाजार को जबरन बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह झड़प होने की जानकारी मिली है। संगठन के लोग हाथों में लाठी डंडे और झंडे लेकर पूरे बाजार में रैली के रूप में निकल रहे हैं तथा दुकानों को बंद करा रहे हैं।

#BharatBandh over SC/ST protection act: Protest turns violent in Barmer, cars and property damaged. #Rajasthan