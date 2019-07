RIP Swami Satyamitranand: ब्रह्मलीन हुए सत्यमित्रानंद गिरि, राजस्थान के सैंकड़ों अनुयायियों में दौड़ी शोक की लहर

जयपुर/ हरिद्वार।

निवृत्त शंकराचार्य एवं पद्मभूषण से सम्मानित स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि ( Bharat Mata Mandir head swami satyamitranand passes away ) मंगलवार सुबह यहां उनके आवास राघव कुटीर में ब्रह्मलीन हो गए। वे पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका देहरादून के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके निधन की खबर मिलते ही देश-विदेश में उनके अनुयायियों में शोक की लहर दौड़ गई। राजस्थान में भी स्वामी गिरी के सैंकड़ों की संख्या में अनुयायी हैं।

कुटिया बन गई थी आईसीयू

जानकारी के अनुसार लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद उन्हें कुछ दिन पहले ही हरिद्वार स्थित उनके आश्रम ले आया गया था। यहीं पर उनकी कुटीया को आईसीयू में तब्दील करके उनका इलाज चल रहा था। उनके दीर्घायु होने की कामना को लेकर धार्मिक अनुष्ठान भी किए जा रहे थे।

स्वामी गिरी का जन्म 19 सितंबर 1932 को आगरा में हुआ था। विश्व प्रसिद्ध भारत माता मंदिर के संस्थापक एवं पद्मभूषण से सम्मानित स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि के निधन से संत-समाज में शोक की लहर दौड़ गई है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरि ने कहा कि स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि को उनके निवास स्थान राघव कुटीर में बुधवार को समाधि दी जाएगी।

मोदी , शाह ने सत्यमित्रानंद गिरि के निधन पर जताया शोक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत माता मंदिर के संस्थापक निवृत्त शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि के निधन पर मंगलवार को शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अध्यात्म और ज्ञान को प्रतिष्ठित किया। पद्मभूषण स्वामी गिरि जी महाराज का आज सुबह हरिद्वार में निधन हो गया।

Swami Satyamitranand Giri Ji epitomised spirituality and wisdom. He devoted his life towards empowering the poor, marginalised and downtrodden. He was extremely proud of India’s rich history and culture. My tributes to this divine soul. Om Shanti.