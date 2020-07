अब गर्माया Sachin Pilot की बगावत का जम्मू-कश्मीर कनेक्शन! जानें पूरा मामला

जयपुर

राजस्थान में गहलोत गुट वर्सेज़ सचिन पायलट गुट के बीच का मुकाबला रोचक स्थिति में बना हुआ है। वहीँ भाजपा भी भूमिका भी इसे और दिलचस्प बना रही है। इस बीच छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पायलट बगावत प्रकरण को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से जोड़कर सभी को चौंका दिया है। हालांकि बघेल को पायलट-अब्दुल्ला के बीच का कनेक्शन निकालना भारी पड़ सकता है। उमर अब्दुल्ला ने बघेल की प्रतिक्रिया पर कडा एतराज़ जताते हुए उन्हें अदालत में देख लेने तक की चेतावनी दे डाली है। गौरतलब है कि सचिन पायलट उमर अब्दुल्ला के बहनोई है, जिस वजह से बघेल और अब्दुल्ला के बीच बयानबाजी चरम पर पहुंची हुई है।

ऐसे शुरू हुआ विवाद

यह विवाद एक अंग्रेजी अखबार में छपे भूपेश बघेल के एक साक्षात्कार के बाद उठा है। इस साक्षात्कार में भूपेश बघेल ने कहा, ‘ऐसा नहीं है कि मैं राजस्थान की घटनाओं पर इतनी बारीकी से नजर रख रहा हूं। लेकिन इससे एक उत्सुकता पैदा होती है कि उमर अब्दुल्ला को क्यों छोड़ा गया? उन्हें और महबूबा मुफ्ती जी को कानून के एक ही खंड के तहत बंद किया गया था। महबूबा मुफ्ती अभी उसी स्थिति में हैं और उमर बाहर हैं। क्या यह इसलिए हुआ कि अब्दुल्ला के सचिन पायलट साले हैं?’

बयान पर भड़के अब्दुल्ला

बघेल का बयान आने के बाद उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को एक तीखा ट्वीट कर पलटवार किया। अब्दुल्ला ने लिखा, मैं इस तरह के झूठे दुर्भावनापूर्ण और झूठे आरोप से तंग आ गया हूं कि सचिन पायलट जो भी कर रहे हैं वह किसी न किसी तरह से इस साल की शुरुआत में मेरे या मेरे पिता की रिहाई से जुड़ा था। अब बहुत हो गया है। भूपेश बघेल, अब मेरे वकील इस मामले को देखेंगे।’

You can send your answer to my lawyers. This is what is wrong with the @INCIndia today, you don’t know your friends from your opponents. This is why you people are in the mess you are in. Your “question” was malicious & will not go uncontested. https://t.co/abgijaSDyW — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) July 20, 2020

I am fed up of the downright malicious and false allegation that what Sachin Pilot is doing is somehow linked to my or my father’s release from detention earlier this year. Enough is enough. Mr @bhupeshbaghel will be hearing from my lawyers. Cc @RahulGandhi @INCIndia @rssurjewala https://t.co/Gojb7vN1V3 — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) July 20, 2020

नहीं रुके बघेल, दिया ये जवाब

उमर अब्दुल्ला के भड़के हुए ट्वीट के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के पलटवार का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया। एल ट्वीट कर बघेल ने लिखा, ‘उमर अब्दुल्ला जी, कृपया लोकतंत्र की इस त्रासद मौत को अवसर में बदलने की कोशिश न करें। यह आरोप नहीं था, बस एक सवाल पूछा गया था। एकदेश के तौर पर हम यह सवाल पूछते रहेंगे।’

Please do not try to turn this tragic demise of democracy into an opportune moment @OmarAbdullah ji.



The 'allegation' was only a question asked, and we will keep asking it, as will the country. https://t.co/VCavNt1BXM — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) July 20, 2020

यह विवाद क्या रूप लेता है, यह आने वाला वक्त बताया, लेकिन ये तय है कि राजस्थान की सियासत की गर्मी से छतीसगढ़ और जमू-कश्मीर तक का सियासी तापमान बढ़ रहा है।