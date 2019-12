निर्भया के दोषियों की फांसी से पहले बड़ा खुलासा

Big disclosure before the hanging of Nirbhaya's convicts....भारत देश की राजधानी में ही सवारियों से भरी हुए एक बस में युवती के साथ रेप हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। हाल ही में हैदराबाद की डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले ने इन जख्मों को फिर से हरा कर दिया है।