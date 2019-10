राममंदिर पर फैसले से पहले आई बड़ी खबर, राजस्थान में यह सब कुछ हो रहा है ! वह भी चुपचाप

Before Decision, all this is happening in Rajasthan! त्योंहार पर किसी तरह का बवाल नहीं हो इस कारण से पुलिस ने एक एक्शन प्लान शुरू किया है। इसकी शुरुआत जयपुर जिले से की गई है और जल्द ही इसे पूरे राज्य में करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस उन इलाकों में गश्त कर रही है जहां पर पहले बेहद मामूली विवादों में ही हालात काबू से बाहर हो चुके हैं।