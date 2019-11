निकाय चुनाव परिणाम के बीच राजस्थान में बड़ी खबर, पुलिस के हाथ—पैर फूले

Big news in Rajasthan amidst the election results, police in Big Tension..धौलपुर में करीब दस साल के एक बच्चे का शव आज सवेरे बोरे में मिला। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि बच्चे को तीन दिन पहले ही किडनैप किया गया था और पूरी धौलपुर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।