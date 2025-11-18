Patrika LogoSwitch to English

किसानों को बड़ी राहत: ₹500 करोड़ के लंबित फसल बीमा क्लेम के शीघ्र भुगतान का दिलाया भरोसा

Churu Kisan Claim Payment: बैठक के निष्कर्षों ने चूरू जिले के किसानों में नई आशा जगाई है और राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

2 min read
Google source verification

image

Jayant Sharma

Nov 18, 2025

पंत कृषि भवन में देर रात तक चली बैठक, फोटो - पत्रिका

Churu Kisan Claim Payment: चूरू जिले के कृषकों के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल से मुलाकात कर किसानों के बीमा क्लेम, जल जीवन मिशन की प्रगति, उर्वरक वितरण तथा एमएसपी टोकन से जुड़ी महत्वपूर्ण समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, जिसमें किसानों की सभी प्रमुख मांगों पर ठोस समाधान की दिशा में सहमति बनी।

कृषि मंत्री ने बैठक के दौरान आश्वस्त किया कि लंबित फसल बीमा क्लेमों के निस्तारण हेतु मुख्यमंत्री की अनुमति लेकर एसआरजीसी की बैठक शीघ्र बुलवाई जाएगी, जिससे किसानों को जल्द भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य में यूरिया व डीएपी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, तथा चूरू जिले के सुजानगढ़, रतनगढ़ और बिदासर क्षेत्रों में उर्वरक आपूर्ति नागौर जिले से करवाकर पूर्ण की जाएगी।

बैठक में विधायक तारानगर नरेंद्र बुडानिया ने कहा कि चूरू जिले के किसानों का वर्ष 2021 का लगभग 500 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम लम्बे समय से लंबित था, जिसके लिए 2021 से 2025 तक लगातार संघर्ष किया गया। उन्होंने उल्लेख किया कि कृषि मंत्री के साथ यह वार्ता अत्यंत सार्थक रही और किसानों की संवेदनशील मांगों को अत्यंत पारदर्शिता के साथ सुना गया।

उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में लंबे समय से कार्य कर रहा हूं जिस प्रकार की आज वार्ता किसानों के पक्ष में हुई है वह मेरे पूरे राजनीतिक जीवन की यादगार वार्ता रही है। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि राज्य सरकार इस वार्ता को सार्थक रूप में लेकर किसानों को बीमा क्लेम जल्द से जल्द दिलवाले का कार्य करेगी।

चूरू सांसद राहुल कस्वा ने भी कहा कि डॉ. किरोड़ी लाल किसानों के प्रति संवेदनशील है और समस्याओं का समाधान तत्परता से करते हैं। उन्होंने इसे अपने राजनीतिक जीवन की “यादगार और ऐतिहासिक वार्ता” बताते हुए राज्य सरकार व कृषि मंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया और विश्वास जताया कि किसानों को लंबित बीमा क्लेम शीघ्र प्राप्त होंगे। यह वार्ता पंत कृषि भवन में सोमवार को रात्रि 11:30 बजे तक चली।

बैठक में शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल, आयुक्त कृषि एवं उद्यानिकी सुश्री चिन्मयी गोपाल सहित प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख सदस्य — पुसाराम गोदारा, विधायक सुजानगढ़ मनोज मेघवाल, विधायक सरदारशहर अनिल शर्मा, विधायक नोहर अमित चाचाण, पूर्व विधायक सादुलपुर कृष्णा पूनिया, पूर्व विधायक भादरा बलवान पूनिया, पीसीसी सदस्य रफीक मंडेलिया, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी चूरू इन्द्राज खिचड़ तथा विभिन्न किसान नेताओं सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं किसान नेता उपस्थित रहे।

बैठक के निष्कर्षों ने चूरू जिले के किसानों में नई आशा जगाई है और राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

Published on:

18 Nov 2025 07:39 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / किसानों को बड़ी राहत: ₹500 करोड़ के लंबित फसल बीमा क्लेम के शीघ्र भुगतान का दिलाया भरोसा

