बड़ी राहत! आज से 8 प्रकार की दुकानें व शोरूम खोलने की छूट, देर रात जारी हुए आदेश

Permission to open 8 types shops and showrooms : गृह विभाग ने लॉकडाउन ( Lockdown in Rajasthan ) में और राहत देते हुए राज्य में कई और सामान की दुकानें व शोरूम खोलने की छूट दे दी है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बुधवार रात जारी आदेश में और 8 प्रकार की दुकानें व शोरूम खोलने की अनुमति दी है...