ट्रेन के बाद बस सेवा शुरू करने की तरफ बड़ा कदम, बुकिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जरूरी

जयपुर। Big Step For Starting Bus Service after Train : ट्रेन संचालन शुरू होने के बाद जल्द बसों में भी आवाजाही शुरू होगी। इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट पॉलिसी ( Institute for Transportation and Development Policy ) (आईटीडीपी) ने बस ऑपरेशन को लेकर गाइडलाइन तैयार की है। इसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय को भी भेजा गया है। इसमें यात्रियों की सीमित संख्या (50 फ़ीसदी) के साथ बसों का संचालन शुरू करने, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, किराया राशि फ्लैट रखने, एक यात्री की दूसरे से 1 मीटर की दूरी सहित कोविड-19 से बचने के लिए कई बड़ी जरूरत सुजाई गई है। फ्लाईओवर और सड़क सुधार के बजट का उपयोग फिलहाल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की पुरजोर जरूरत बताई है। मंत्रालय अध्ययन कर खुद गाइडलाइन जारी करेगा। इसी आधार पर राजस्थान में भी 25 से 30 फ़ीसदी बसों का संचालन शुरू हो सकता है। बुकिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जरूरी होगा।



बस संचालन शुरू करना जरूरी है। इसलिए हम लगातार होमवर्क कर रहे हैं। मैं खुद परिवहन मंत्रालय से संपर्क में हूं। वहां बस ऑपरेशन को लेकर गाइडलाइन पर काम हो रहा है। संभव है जल्द जारी हो। हरी झंडी मिलती है तो भी शुरुआत 30 फ़ीसदी बसों से ज्यादा नहीं हो सकती।

प्रताप सिंह खाचरियावास, परिवहन मंत्री

यह मुख्य बातें

— कंडक्टर की भूमिका बस के अंदर और हाल्ट स्थानों पर 'भीड़ प्रबंधक' की।

— सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा आवश्यक।

— बस स्टॉप के पास की रिटेल दुकान पर यात्रियों के लिए टिकट उपलब्ध कराने की व्यवस्था।

—बिना मास्क बसों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं।

— यात्रियों को बस में चढ़ने से पहले कंडक्टर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करें।

— बसों में यात्रियों की सीमित संख्या होने पर ज्यादा बसों की जरूरत होगी। जरूरत होने पर निजी बस ऑपरेटर से ही बसों को किराए पर लेना।

सुरक्षित सफर के ये कदम

1. एक स्टाफ एवं डिपो प्रबंधन

— ड्राइवर और कंडक्टर को n95 मास्क, दस्ताने और हैंड सैनीटाइजर रखना अनिवार्य

— हर ट्रिप के बाद बस को और प्रत्येक 2 से 3 घंटे बाद बस स्टॉप को सैनिटाइजेशन करना

2. संचालन व संवाद...

— कोरोना महामारी को देखते हुए सफाई व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मचारियों और हाई रिस्क में आने वाले लोगों के लिए अलग से बस सेवा। ऐसी बसों का सामान्य यात्रियों के लिए उपयोग नहीं हो।

— वातानुकूलित बसों में भी बेहतर वेंटिलेशन हो और खिड़की खुल सके

3. टिकट व भुगतान

— नगद किराया लेनदेन कम हो। इसके लिए किराया राशि फ्लैट हो (5 या 10 रूपए)। कंडक्टर के पास ड्रॉप बॉक्स की सुविधा हो। जिससे टिकट राशि सीधे उसी में डाली जा सके।

— ऑनलाइन टिकट व्यवस्था।

4. रखे सैनिटाइजर

— बिना मास्क वाले यात्रियों को बसों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं। बस के अलावा यात्रियों को खुद भी सैनिटाइजर साथ रखना होगा।

— यात्रियों के लिए बसों में कंडक्टर के जरिए निर्धारित कीमत पर मास्क उपलब्ध कराना।