बीकानेर : रेस में भाग लेने के बाद 12 वर्षीय छात्र की हार्ट अटैक से मौत

जयपुरPublished: Oct 18, 2023 08:06:42 pm Submitted by: जमील खान

12 Year Old Student in Bikaner Dies Due to heart Attack : राजस्थान के बीकानेर में निजी स्कूल का एक छात्र दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।