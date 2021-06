जल्द खोले जाएंगे बायो पार्क और जू: विश्नोई

जयपुर, 17 जून

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई (Minister of State for Forest and Environment Sukhram Vishnoi) का कहना है कि कोविड के कारण बायो पार्क और जू बंद कर दिए गए थे। गुरुवार को विश्नोई ने हाथी गांव और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क (Hathi Village and Nahargarh Biological Park) का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कहा कि अब मॉडिफाइड लॉकडाउन होने के साथ ही प्रदेश भर के पर्यटन स्थलों को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। जल्द ही प्रदेश के बायोलॉजिकल पार्क और जू भी खोले जाएंगे। इस दौरान उन्होंने वन्यजीवों की देखरेख और सार संभाल समेत तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके बाद वन मंत्री हाथी गांव पहुंचे।

हाथियों ने किया वन मंत्री का स्वागत

हाथी गांव पहुंचने पर हाथियों ने वन मंत्री का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान हाथी पालकों ने सरकार की ओर से हाथियों के लिए दी गई आर्थिक सहायता के लिए वन मंत्री का आभार जताया। विश्नोई ने हाथी गांव में पीपल का पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और सभी को पौधरोपण करने का आह्वान किया। इस दौरान विश्नोई का कहना था कि कोविड काल में हाथी पालकों का रोजगार बंद हो गया और उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा ऐसे में मुख्यमंत्री ने महावतों की समस्या को देखते हुए हर हाथी के लिए 1500 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मदद राशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष भी लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री ने 4.21 करोड़ रुपए की मदद दी थी।

इस दौरान उनका कहना था कि हाथियों के खाली ठानों को उपयोगिता के आधार पर आवंटित किया जाएगा। हाथी मालिक जो भी समस्या बताएंगे उनका समाधान भी होगा।

घर.घर औषधि योजना के तहत बांटे जाएंगे पौधे

इस दौरान उनका कहना था कि मुख्यमंत्री ने घर घर औषधि योजना शुरू की है, जिसमें अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी और गिलोय के पौधे घर घर वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीएम की मंशा के अनुरूप इस मानसून में इस योजना को लागू किया जाएगा और जुलाई से पौधों का वितरण शुरू किया जाएगा।

मानसून में होगा पौधरोपण

उन्होंने बताया कि हर साल वन विभाग पौधरोपण करता है। इस साल भी मानसून में विभाग पौधरोपण करेगा। संस्थाओं और किसानों को भी पौधे वितरित किए जाएंगे। पौधारोपण कार्यक्रम 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा।

हाथी गांव विकास समिति के होंगे चुनाव

लोकतंत्र की महत्ता बताते हुए उनका कहना था कि हाथी गांव विकास समिति में चुनाव करवाए जाएंगे। लोकतंत्र में चुनाव का जरूरी है।् चुनाव होने से नई चेतना आती है।