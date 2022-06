NEET 2022 बायोलॉजी: 12वीं के बाद ये कॅरियर ऑप्शन भी चुन सकते हैं...

बायोलॉजी के स्टूडेंट्स 12वीं के बाद नीट की परीक्षा में शामिल होते हैं। यह भी एक बेहतर विकल्प है, लेकिन कई ऐसे ऑप्शन भी हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। बायोलॉजी से जुड़ी कई ऐसे फील्ड हैं, जिनमें कैंडिडेट्स की डिमांड बढ़ रही हैं। जानिए, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के पास 12वीं के बाद क्या विकल्प मौजूद हैं...

बायोलॉजी के स्टूडेंट्स 12वीं के बाद नीट की परीक्षा में शामिल होते हैं। यह भी एक बेहतर विकल्प है, लेकिन कई ऐसे ऑप्शन भी हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। बायोलॉजी से जुड़ी कई ऐसे फील्ड हैं, जिनमें कैंडिडेट्स की डिमांड बढ़ रही हैं। जानिए, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के पास 12वीं के बाद क्या विकल्प मौजूद हैं...

medical, medical course, pharmcy, engineering course, education news in hindi, education, RCB, M.Pharma, Chemistry, Biology, MBBS, M.Sc., Career Courses