Biporjoy In Rajasthan : मूसलाधार बारिश से ये 'नामी' झील ओवरफ्लो, सड़क तक आया पानी- मचा हड़कंप

Biporjoy In Rajasthan : मूसलाधार बारिश से ये 'नामी' झील ओवरफ्लो, सड़क तक आया पानी- मचा हड़कंप

जयपुरPublished: Jun 20, 2023 02:00:55 pm Submitted by: Nakul Devarshi

Biporjoy and Heavy Rains in Rajasthan Latest News and Updates : मूसलाधार बारिश से ये 'नामी' झील ओवरफ्लो, सड़क तक आया पानी- मचा हड़कंप