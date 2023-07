BJP BIG News : प्रहलाद जोशी राजस्थान के चुनाव प्रभारी, ओम माथुर संभालेंगे छत्तीसगढ़

जयपुरPublished: Jul 07, 2023 04:59:32 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi



BJP Appoint New Election In Charge In Rajasthan : भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक नियुक्त की है। कर्नाटक से आने वाले प्रहलाद जोशी को राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की कमान सौंपी गई है।