Mla के वेतन-भत्तों पर दिग्गज नेता ने दिया बयान, बोले - 'देश के सभी प्रदेशों से हमारी तनख्वाह ज्यादा नहीं'

Salary and Allowances of Minsiters-MLAs in Rajasthan : Mla के वेतन—भत्तों ( Salary and Allowances of MLAs ) में बढ़ोतरी के बाद भी नेताजी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। विधायक कोष की बजाय विधायकों के वेतन—भत्तों में बढ़ोतरी के सवाल पर नेताजी ने कहा कि देश के सभी प्रदेशों के विधायकों के वेतन से तुलना की जाए तो हमारा वेतन ज्यादा नहीं है।