भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां का कांग्रेस पर हमला...सीएम गहलोत को घेरा

भारतीय जनता पार्टी(BJP) के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां(Satish Punia) ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत(Siege to CM Gehlot) के महात्मा गांधी(Mahatma Gandhi) और पटेल के नाम का दुरुपयोग करने के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस(Congress) ने हमेशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर सिर्फ राजनीति(Politics in Gandhi's Name) ही की है।