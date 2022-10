बलात्कार के बाद ब्लैकमेलिंग, पीड़िता ने खाया विषाक्त

मालपुरा गेट थाना क्षेत्र में दसवीं कक्षा की छात्रा ने विषाक्त खाकर आत्महत्या की कोशिश की। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा ने चिकित्सकों व पुलिस को बताया कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। आरोपी उसे ब्लैकमेल कर रुपए मांग रहे हैं। डर के कारण वह परिजन को भी कुछ नहीं बता पाई।

