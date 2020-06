नेत्रहीन और विशेष योग्यजन परीक्षार्थियों को मिली बड़ी राहत

कोरोना संकट ( corona crisis ) के चलते अधूरी रही परीक्षाओं ( examinations ) को पूरा करवाने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( Board of Secondary Education ) तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं, 18 जून से शुरू होने वाली शेष परीक्षाओं को लेकर बोर्ड ने नेत्रहीन और विशेष योग्यजन ( Blind and special qualified candidates ) परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है।

जयपुर

Board of Secondary Education : कोरोना संकट ( corona crisis ) के चलते अधूरी रही परीक्षाओं ( examinations ) को पूरा करवाने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( Board of Secondary Education ) तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं, 18 जून से शुरू होने वाली शेष परीक्षाओं को लेकर बोर्ड ने नेत्रहीन और विशेष योग्यजन ( Blind and special qualified candidates ) परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि ऐसे परीक्षार्थियों को बाकी रही परीक्षाएं देने से मुक्त किया गया है। ऐसे में इन परीक्षार्थियों को अब बाकी रही परीक्षाएं देने नहीं जाना पड़ेगा।

दरअसल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 18 जून से प्रारम्भ होने वाली परीक्षाओं के लिए वर्तमान में कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए नेत्रहीन और विशेष योग्यजन परीक्षार्थियों को यह राहत दी है। ऐसे परीक्षार्थियों को राहत दी गई है जो कि लिखने में असमर्थ है तथा जिन्हें मेडिकल प्रमाण पत्र में 75 प्रतिशत विकलांगता के आधार पर श्रुतलेखक उपलब्ध करवाया गया था। ऐसे परीक्षार्थियों को शेष रहीं परीक्षाये देने से मुक्ति प्रदान की गई है। ऐसे परीक्षार्थियों की पूर्व में ली गई परीक्षाओं के औसत प्राप्तांकों के आधार पर परिणाम जारी किया जाएगा।

बोर्ड के अध्यक्ष डॉ डी. पी. जारोली ( Chairman of the Board, Dr. DP Jaroli ) ने बताया कि राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ और अन्य संस्थाओं ने बोर्ड को ज्ञापन देकर आग्रह किया था कि कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए नेत्रहीन परीक्षार्थी और विशेष योग्यजन परीक्षार्थी को शेष रहीं परीक्षा देने की बाध्यता से मुक्त किया जाए। बोर्ड ने ऐसे परीक्षार्थियों को सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान रखते हुए शिथिलता प्रदान की है।