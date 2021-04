बोर्ड और रीट परीक्षा को लेकर बोर्ड ने कहा

अफवाहों पर ना दें ध्यान

6 मई से होगी बोर्ड परीक्षा

रीट परीक्षा का आयोजन 20 जून को

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Rajasthan Board of Secondary Education) की सैकेंडरी और सीनियर सैकेंडरी की परीक्षाएं (Secondary and Senior Secondary exams) अपने निर्धारित टाइमटेबल (Fixed timetable) के मुताबिक 6 मई से ही शुरू होंगी। वहीं रीट का आयोजन 20 जून को किया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Rajasthan Board of Secondary Education) ने इस संबंध में स्पष्टीकरण (the explanation) जारी करते हुए उन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि बोर्ड परीक्षा व रीट परीक्षा (Board exam n REET exam) की तिथि बदली जा रही है। बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली (Board Chairman DP Jaroli) ने कहा कि बोर्ड के परीक्षार्थी और रीट के अभ्यार्थी इन अफवाहों (The rumors) पर ध्यान ना दें। दोनों परीक्षाएं (Exams) तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी।