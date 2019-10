भिखारी का शव झुग्गी में मिला, पांच बैग में इतना कैश था कि गिनते—गिनते पुलिस के पसीने आ गए...बैंक खाते में कैश जमा और एटीएम भी था... वारिस की तलाश

जयपुर. Billionaire beggars found dead in Mumbai, bank account, ATM, FD all found मुंबई में एक भिखारी की मौत हो गई...। उसकी बॉडी उसकी झुग्गी में सड़ने लगी तो पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिए नाक मुंह बंद कर झुग्गी में पहुंची और जांच की तो पता चला कि बीमारी के चलते वह दुनिया छोड़ गया। जब झुग्गी की तलाशी ली गई तो पुलिस के पसीने आ गए। झुग्गी में पांच बैग मिले जिनमें सिक्के और नोट भरे हुए थे, बैंक की पास बुक थी, एफडी के दस्तावेज थे और एटीएम भी था। पुलिस वाले अब उसके (Police is looking for heirs in two states) वारिस की तलाश के लिए मुंबई से राजस्थान आ पहुंचे हैं और यहां सीकर जिले में उसके परिजनों की तलाश कर रहे हैं।



(Sikar Police) सीकर पुलिस की मदद ले रही है पुलिस

भिखारी की पहचान रामगढ़ शेखावटी, सीकर निवासी बिरदीचंद पानाराम के रुप में हुई है। पुलिस ने बताया कि वह कई सालों से मुंबई में भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा था। उसके पास जो और दस्तावेज मिले हैं उनमें उनकी उम्र फरवरी 1939 आ रही है। उसकी झुग्गी से पेन कार्ड भी मिला है। माैके पर भारत कोआपरेटिव बैंक मुंबई की अकाउंट पास बुक मिली है। जिस पर वर्तमान पता निरंकारी काॅलाेनी, संजय नगर, वैंगन वाड़ी, शिवाजी नगर, गाेवडी, मुंबई लिखा है। इसके अलावा एक अन्य दस्तावेज ज्येष्ठ नागरिक दाखला माैके पर मिला। जिसमें मुकाम पाेस्ट रामगढ़ और तहसील फतेहपुर लिखी है। बैंक कागजाें में मृतक ने अपने नाॅमिनी का नाम भी दर्ज करा रखा है। मुंबई से ये ही पता लेकर सीकर पहुंची पुलिस ने रामगढ थाना पुलिस की मदद ली है। रविवार को पुलिस ने रामगढ़ कस्बे में कई उम्रदराज लाेगाें से पूछताछ की है। आज भी पूछताद की जा रही रही है। लेकिन लोगों का कहना है कि हर साल कई लोग मुंबई जाते हैं। इस कारण उनकी जानकारी मिलना मुश्किल है।



पैसा कितना मिला, पुलिस ने नहीं बताया

उधर मुंबई पुलिस इस मामले में सीकर पुलिस को अधिक जानकारी नहीं दे रही है। सीकर पुलिस को यह नहीं पता कि बिरदीचंद के पास से कितना कैश मिला है और उसके खाते में कितना कैश जमा है। साथ ही उसका नॉमिनी कौन है इसकी जानकारी भी मुंबई पुलिस ने शेयर नहीं की है।

file pic