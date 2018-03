राजस्थान से रहा श्रीदेवी का गहरा ताल्लुक, जयपुर-जैसलमेर की लोकेशंस में फिल्माए गए थे 'लम्हें' के कई शॉट्स

जयपुर।

बॉलीवुड की प्रख्यात अदाकारा श्रीदेवी का दुबई में दिल का दौरा पडऩे से निधन हो गया। उनके परिवारिक सदस्य अभिनेता संजय कपूर ने इसकी पुष्टि की। श्रीदेवी 54 वर्ष की थी और कल रात दुबई में दिल का दौरे ने उन्हें लील लिया। 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी का राजस्थान से भी गहरा ताल्लुक रहा है। उनकी कई फिल्मों की शूटिंग राजस्थान के लोकेशन्स पर फिल्माई गईं हैं। इसके अलावा भी वे फिल्म प्रमोशन और निजी यात्रा के सिलसिले में जयपुर और उदयपुर समेत कई जगहों पर आ चुकीं हैं।

हिन्दी फिल्मों में आने से पहले श्रीदेवी ने तमिल, तेलगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में की थी और वह देश की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में शुमार हुईं। फिल्म जगत में उनके योगदान को देखते हुए सरकार ने उन्हें वर्ष 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया।



लम्हें के कई सीन्स राजस्थान में हुए थे शूट

श्रीदेवी की ज़बरदस्त हिट फिल्मों में से रही 'लम्हें' की शूटिंग राजस्थान की अलग-अलग लोकेशंस में हुई। 1991 में यश चोपड़ा निर्देशित इस फिल्म को फैंस की तरफ से ज़बरदस्त रेस्पोंस मिला। फिल्म के कई शॉट्स जयपुर के कनक वृन्दावन और रामबाग पैलेस के अलावा जैसलमेर के धोरों पर फिल्माए गए थे। श्रीदेवी को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था।

फैंस को नहीं हुआ यकीन

श्रीदेवी के निधन की अचानक से आई खबर पर एक बार तो किसी को यकीन नहीं हुआ। उनके निधन की खबर से देश भर में उनके फैंस स्तब्ध रह गए। राजस्थान में भी उनकी लम्बी चौड़ी फैन फ़ॉलोइंग्स है।

I have no words to express how i feel. We have grown up seeing her. It is difficult to digest that she is not with us. My heartiest condolences to her family: Sachin Tendulkar on #Sridevi . pic.twitter.com/FEl2nTYoqi

Fans gather outside the residence of #Sridevi in Andheri who has passed away due to cardiac arrest. Say 'We are shocked and still cannot believe the news of her death. Very saddened and pained about her demise. Her acting skills were remarkable' pic.twitter.com/H059IQJM0F