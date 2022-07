नि:शुल्क सुविधा मिलते ही पहले दिन उमड़े लोग..आइये अभी और है मौका

नि:शुल्क अभियान

जयपुर. केन्द्र सरकार की घोषणा के बाद आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान में भी 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लिए नि:शुल्क बूस्टर डोज अभियान शुक्रवार से शुरू हो गया। पहली और दूसरी डोज की तरह ही अब फिर से पूरे प्रदेश में टीकाकरण कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा पहले से चल रहे टीकाकरण केन्द्रों पर भी बूस्टर डोज की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। राज्य के पास इस समय 82 लाख डोज का स्टॉक उपलब्ध है। इच्छुक संस्थाओं को कैंप लगाने की अनुमति दी जाएगी।

