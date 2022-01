booster dose in rajasthan: बूस्टर डोज यानी उसी टीके की तीसरी खुराक

booster dose in rajasthan:

— 10 जनवरी से शुरू होगा बूस्टर डोज का अभियान

— कोरोना वैक्सीनेशन के तहत वैक्सीन की लगेगी तीसरी डोज

— 11.78 लाख से ज्यादा हैल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स

booster dose in rajasthan: प्रदेश में 15 से 18 आयु वर्ग के लाभार्थियों में टीकाकारण की शुरुआत के बाद अब 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू होने जा रहा है। इस बूस्टर डोज को लेकर लाभा र्थियों में कई सवाल है। एक यह भी कि कहीं यह हैवी डोज तो नहीं? तो जवाब है कि नहीं। यह कोई दूसरी हैवी डोज नहीं है, बल्कि वही टीका है, जिसकी दो डोज आप ले चुके हैं। यानी जिन लोगों को को—वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, उन्हें बूस्टर डोज के तौर पर को—वैक्सीन की ही तीसरी डोज लगाई जाएगी। इस बार भी इसकी मात्रा उतनी ही यानी 0.5 एमएल ही होगी। ठीक इसी तरह जिन लाभार्थियों को कोविशील्ड के दो टीके दिए जा चुके हैं, उन्हें वहीं टीका तीसरी बार दिया जाएगा। यही बूस्टर डोज है और यह सिर्फ उन लोगों को लगाया जाना है, जिन्हें टीके की दूसरी डोज लिए हुए 39 सप्ताह बीत चुके हैं।

Booster dose- The third dose of the same vaccine