ब्रेस्ट सर्जरी के बाद हाथ की सूजन अब नहीं बनेगी परेशानी

Breast Cancer Surgery: New Tools are Effective ब्रेस्ट कैंसर में Surgery के बाद अक्सर मरीज के हाथ में सूजन (लिम्फडीमा) आ जाती है। कई बार स्थिति यह हो जाती है कि सूजन के कारण patient के हाथ में Cancer हो जाता है। लेकिन Treatment की New Techniques में ऐसी सूजन की शिकायत नहीं रहेगी, इसके लिए कांख में मौजूद Lymph Node Surgery छोटी कर दी जाती है, जिससे सूजन की शिकायत नहीं होगी। वहीं Breast Cancer की Investigation के लिए एक ऐसी मशीन आ गई है, जो शरीर में मौजूद लिम्फनोड को आसानी से पहचान लेती है, जिससे कैंसर को जल्दी पकड़ा जा सकता है।