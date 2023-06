महाराष्ट्र से खरीदी दुल्हन, सुहागरात के बाद सोना लेकर भाग गई

जयपुर
Published: Jun 05, 2023

Bride Ran Away With Gold After Honeymoon :राजस्थान के जोधपुर में शादी के बाद दुल्हन भागने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि डेढ़ महीने अभी शादी को पूरे नहीं हुए थे कि दुल्हन शादी के जेवर और पैसे लेकर भाग गई।

दुल्हन शादी के जेवर और पैसे लेकर भाग गई