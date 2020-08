रेत के टीलों से टूटी तारबंदी...पाकिस्तान आना-जाना आसान

जैसलमेर एवं बाड़मेर से लगती पाकिस्तान ( Pakistan ) की अंतरराष्ट्रीय सीमा ( International Border ) पर रेत के टीले ( Sand Dunes ) सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ( BSF ) के लिए परेशानी का सबब ( Cause of Trouble ) बन रहे हैं। बड़े बड़े रेतीले टीले हैं, जो स्थान बदल लेते हैं। इससे तारबंदी ( Fencing ) टूट और दब जाती है। कोई भी पैदल ही चलकर तारबंदी के आर-पार ( On Foot Border Cross ) जा सकता है।