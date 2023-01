Republic Day Parade: जोधपुरी बंदगला और मेवाड़ी पाग की सजधज के साथ ऊंटों पर मार्च करेगा बीएसएफ का महिला दस्ता

जयपुरPublished: Jan 25, 2023 10:16:03 am Submitted by: Amit Purohit

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के प्रसिद्ध ऊंट दस्ते के हिस्से के रूप में 26 जनवरी को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पहली बार एक दर्जन महिला ऊंट सवार मार्च करेंगी।

Women's contingent of BSF will march on camels wearing Mewari Pagh and Jodhpuri bandh Gala: भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े बॉर्डर की रक्षा करने वाली बीएसएफ के अनुसार पहली बार बीएसएफ ऊंट दल के हिस्से के रूप में बीएसएफ महिला कैमल राइडर्स गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगी। ऊंटों पर मार्च करने वाली ये महिला ऊंट सवार विशेष रूप से डिजाइन की गई शाही औपचारिक वर्दी में होंगी।