जनता को दोहरा झटका, पेट्रोल-डीजल के बाद अब सोने-चांदी के दामों में 'तूफानी' उछाल

Custom duty on Gold in india 2019 : Demonetisation और GST के बाद ( import duty on gold after gst ) गोल्ड ज्वैलरी खरीदना आम आदमी के लिए पहले ही मुश्किल हो गया था और अब बजट में गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी ( Custom duty Increase On Gold ) बढऩे से गोल्ड महंगा हो गया है। Budget 2019 में सोने पर आयात शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने से घरेलू बाजार में सोने—चांदी के दाम ( Gold prices surge after Budget announcement ) बढ़ गए।