पूर्व सीएम को बंगला-सुविधाएं मामला : सरकार सुप्रीम कोर्ट में करेगी अपील

राजस्थान सरकार(Rajasthan Government) ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवनभर मुफ्त बंगला, स्टॉफ और वाहन की सुविधा( Facilities to Ex CM's ) देने को असंवैधानिक और गैर-कानूनी ठहराने वाले हाईकोर्ट के फैसले( High Court Verdict ) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती( Challenge in Supreme Court ) देने का फैसला कर लिया है।