राजकीय अस्पताल में सेंध लगाके चोरी,बैट्ररी व उपकरण ले गए चोर

जयपुर. राजकीय अस्पताल में सेंध लगाके चोर लाखों रुपए की लागत की (Burglary, robbery and equipment taken in state hospital) बैट्ररी व उपकरण चोरी कर ले गए। इस कारण बिजली सप्लाई बाधित होने से अस्पताल में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।