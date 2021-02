CA result : जयपुर के तिकेंद्र कुमार रहे मेरिट में आठवें स्थान पर

भारतीय सीए संस्थान दिल्ली (Indian Institute of CA Delhi) की ओर से आयोजित की गई सीए इंटरमीडिएट परीक्षा (CA Intermediate Examination) की ऑल इंडिया मेरिट (All India Merit) में जयपुर सीए संस्थान के विद्यार्थियों ने भी जगह बनाई है। सोमवार को सीए इंटरमीडिएट ओल्ड और न्यू कोर्स (CA Intermediate Old and New Course) के साथ ही फाउंडेशन परीक्षा 2020 (Foundation Examination 2020) का परीक्षा परिणाम जारी किया। सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स की परीक्षा में जयपुर के तिकेंद्र कुमार सिंघल ऑल इंडिया मेरिट में आठवें स्थान पर रहे। अपनी सफलता का श्रेय टीचर्स और अभिभावकों को देते हुए उन्होंने कहा कि अब उनका फोकस आगे पढ़ाई करते हुए अच्छी जॉब हासिल करना होगा।

तिकेंद्र के अलावा इस ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में मधुर जैन 13वें, रोहन गर्ग 27वें, विनय मंगतानी 39वें और विकास कालानी 44वें स्थान पर रहे। संस्थान के चैयरमेन अनिल कुमार यादव ने बताया कि सीए इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम 17.09 फीसदी रहा। उनका कहना था कि इस बार संस्थान के पांच विद्यार्थी मेरिट में जगह बनाने में सफल रहे हैं। भारतीय सीए संस्थान ने फाउंडेशन कोर्स की मेरिट घोषित करना बंद कर दिया यदि उसकी मेरिट घोषित की जाती तो उसमें भी जयपुर के स्टूडेंट्स अवश्य अपनी जगह बनाते।

यह रहा परीक्षा परिणाम

ग्रुप वन (इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस)

परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थी : 64243

उत्तीर्ण विद्यार्थी : 16473

उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत : 25.64

ग्रुप टू (इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस)

परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थी : 43134

उत्तीर्ण विद्यार्थी : 9425

उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत : 21.85

दोनों ग्रुप (इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस)

परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थी : 28644

उत्तीर्ण विद्यार्थी : 4895

उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत :17.09

ग्रुप वन (इंटरमीडिएट ओल्ड सिलेबस)

परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थी : 43

उत्तीर्ण विद्यार्थी : 10

उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत : 23.25

ग्रुप टू (इंटरमीडिएट ओल्ड सिलेबस)

परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थी : 204

उत्तीर्ण विद्यार्थी : 47

उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत : 23.03

दोनों ग्रुप (इंटरमीडिएट ओल्ड सिलेबस)

परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थी : 25

उत्तीर्ण विद्यार्थी : 1

उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत : 4.0

सीए फाउंडेशन

परीक्षा में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थी : 78014

परीक्षा में पास होने वाले कुल विद्यार्थी : 27327

परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत : 35.03

परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्र : 40276

परीक्षा में पास होने वाले कुल छात्र : 14543

परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत : 36.11.

परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्राएं : 37738

परीक्षा में पास होने वाले कुल छात्र : 12784

परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत : 33.88