केबिनेट सब कमेटी ने की योजनाओं की समीक्षा

राज्य सरकार की देवनारायण योजनान्तर्गत ( Devanarayan scheme of the state government ) संचालित कई योजनाओं की समीक्षा को लेकर शासन सचिवालय में गठित केबिनेट सब कमेटी ( Cabinet Sub Committee reviews the plans ) की बैठक हुई।